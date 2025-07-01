Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı'na ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/12.30/12.45/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "100 KARASI" toplantısına iştirak edecek, Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(İstanbul/13.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantısının açılış ve ortak basın bildirisi programına katılacak.
(Ankara/09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabıyla ilgili Fişekhane'de basın toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe Futbol Takımının 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı, Ülker Stadı'nda yapılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Real Madrid-Juventus maçı yapılacak.
(Miami/22.00) (Fotoğraflı)