Dolar
39.85
Euro
46.98
Altın
3,336.94
ETH/USDT
2,465.90
BTC/USDT
106,915.00
BIST 100
10,057.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Ekip  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı'na ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.30/12.45/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "100 KARASI" toplantısına iştirak edecek, Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/13.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantısının açılış ve ortak basın bildirisi programına katılacak.

(Ankara/09.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabıyla ilgili Fişekhane'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Futbol Takımının 2025-2026 sezonu formalarının tanıtımı, Ülker Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Real Madrid-Juventus maçı yapılacak.

(Miami/22.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bolu Göynük'teki orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet