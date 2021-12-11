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Spor, Futbol

Adana Demirspor yarın Giresunspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Eren Bozkurt   | 11.12.2021
Adana Demirspor yarın Giresunspor'u konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.

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