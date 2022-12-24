Adana Demirspor yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Adana
Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde topladığı 24 puanla, averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 16. sıradaki 13 puanlı rakibi Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde ilk maçta 4-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada 5-0 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.