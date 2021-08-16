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Spor, Futbol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Demirspor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Aybaba, "Ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday." dedi.

Bekir Ömer Fansa   | 16.08.2021
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Demirspor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adana

Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir takım olarak bu sezon lige çıktıklarını, kaliteli oyuncular transfer ettiklerini, geçen yıldan da devam eden futbolcuları olduğunu belirtti.

Cesur, coşkulu herkese keyif veren ve kazanmaya yönelik bir oyun oynama fikriyle başladıklarını ifade eden Aybaba, şunları söyledi:

"Bunun çıktılarını da görmüşsünüzdür sahada. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinde koşmaya çalıştık. Hücum planlamamızda doğru işler yaptık ama sonlardırmada biraz eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle maçın 60'ıncı dakikasından sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane pozisyona girdik, atabilseydik belki oyunun rengi değişirdi. Niye değişsin istiyorduk? Biliyorsunuz yeni kurulan takımlar kazanmaya başladıkça kazanma arzusu onları daha çok öne iter. Birliktelik daha çok hızlanır diye. Ama olmadı futbol bu. Oyuncuları kutluyorum. Hepsi elinden geleni layıkıyla yaptılar. Önümüzde maç var cuma günü. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday."

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