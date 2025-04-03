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Spor, Futbol

Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada ligde - 2 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile 30 puanla 17. basamaktaki Kayserispor mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısında iki ekibin Kayseri'de oynadığı maç, golsüz berabere tamamlandı.

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