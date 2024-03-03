Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,398.80
BTC/USDT
61,736.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'de topladığı 32 puanla haftaya 12. sırada giren Adana ekibi, 29 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek.

Son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan mavi-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana merkezli "Sibergöz-23" operasyonlarında yakalanan 74 zanlı tutuklandı
Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember-13" operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
Acun Ilıcalı: Sporun dünyadaki o gergin diplomasiyi nasıl yumuşattığını görüyoruz

Benzer haberler

Adana merkezli "Sibergöz-23" operasyonlarında yakalanan 74 zanlı tutuklandı

Adana merkezli "Sibergöz-23" operasyonlarında yakalanan 74 zanlı tutuklandı

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta

Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi

Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi
Çaykur Rizespor sahasında 3 golle kazandı

Çaykur Rizespor sahasında 3 golle kazandı
MKE Ankaragücü ile İstanbulspor berabere kaldı

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet