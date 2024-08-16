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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Eren Bozkurt  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti.

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