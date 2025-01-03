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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt, Metin Arslancan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Adana/İstanbul

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 7. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son 2 maçında Beşiktaş'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Akdeniz ekibi, Başakşehir'i de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda golsüz berabere kaldığı RAMS Başakşehir'e sahasında 6-2 mağlup olmuştu.

RAMS Başakşehir 23 puanla 7. sırada

Bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan 19. ve son sıradaki Adana Demirspor ise haftaya 5 puanla giriyor.

RAMS Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Ousseynou Ba, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Adana Demirspor'dan Başakşehir'e transfer olan Yusuf Sarı da transfer döneminin henüz başlamaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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