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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Adana

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

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