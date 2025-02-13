Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Adana
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.