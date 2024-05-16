Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Adana
Coredon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Adana Demirspor, 45 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.