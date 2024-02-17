Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Adana
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'de 31 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 28 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.