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Spor, Futbol

Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi.

Erkan Tiryaki  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara
Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi.

İlk Yarı

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmayı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcuları da izledi. Eryaman Stadı'na şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, taraftarlardan alkış aldı.

İkinci Yarı

57. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ kanattan ortasında kale sahasının içinde Emre Akbaba, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-2.

61. dakikada Chatzigiovanis çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu penaltı noktasının önündeki Beridze'ye bıraktı. Beridze'nin müsait durumdaki şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Konuk ekip savunmadan çıkarken topu kaybetti. Kitsiou kazandığı topu Milson'a verdi. Sağdan ceza sahasına giren Milson, ayak dışı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Adana Demirspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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