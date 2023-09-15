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Spor, Futbol

Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski futbolcusu Mario Balotelli'yi yeniden kadrosuna kattı.

Betül Aklan  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer etti

Adana

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Balotelli ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.

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