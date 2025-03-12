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Spor, Futbol

A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Ceren Aydınonat  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler Rams Park'ta oynanacak maçın biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.

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