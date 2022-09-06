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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 10. ve son maçında Portekiz'e deplasmanda 4-0 yenildi.

Emre Doğan   | 06.09.2022
A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu

İstanbul

Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.

Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.


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