A Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 4-0 mağlup oldu

İstanbul
Vizela Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 33. dakikada Telma Encarnaçao, 36. dakikada Francisca Nazareth, 49. dakikada Kezban Tağ (Kendi kalesine) ve 79. dakikada Andreia Faria kaydetti.
Bu sonuçla milliler, grupta 6. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, 6 takımın yer aldığı H Grubu'nu 10 puanla 4. sırada tamamladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.