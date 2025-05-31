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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne yenildi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne yenildi

İstanbul

Esenler Erokspor Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, 49. dakikada Kader Hançar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Busem Şeker'in 80. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitleyen İrlanda Cumhuriyeti, 89. dakikada Emily Murphy'nin golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.

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Puanını 12'ye yükselten İrlanda Cumhuriyeti 2. sırada yer alırken 3 puanı bulunan Türkiye 3. basamaktaki yerini korudu.

Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

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