A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne yenildi

İstanbul
Esenler Erokspor Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, 49. dakikada Kader Hançar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Busem Şeker'in 80. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitleyen İrlanda Cumhuriyeti, 89. dakikada Emily Murphy'nin golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.
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Puanını 12'ye yükselten İrlanda Cumhuriyeti 2. sırada yer alırken 3 puanı bulunan Türkiye 3. basamaktaki yerini korudu.
Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.