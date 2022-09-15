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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.

Emrah Oktay   | 15.09.2022
A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı.

İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı-beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk bayrağı konumlandırıldı.

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklere nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

"Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor.

2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül'de TFF kanalları üzerinden erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül'de ise genel satışa çıkacak.

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