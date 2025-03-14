Dolar
36.67
Euro
39.95
Altın
2,991.40
ETH/USDT
1,901.10
BTC/USDT
83,095.00
BIST 100
10,832.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımının, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı

İstanbul

A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.

Milliler, 17 Mart Pazartesi günü saat TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak ay-yıldızlı ekip, hafta boyunca Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını Riva'da sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi bereli" 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İstanbul'da sürüyor
Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı

Benzer haberler

Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

Galatasaray'ın golcüsü Morata, İspanya milli takım kadrosuna davet edildi

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı

Szymanski, Frankowski ve Piatek, Polonya milli takım kadrosuna davet edildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışına Barcelona damgası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet