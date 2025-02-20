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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı müsabakanın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı.

Ceren Aydınonat  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

Futbolseverler, Macaristan-Türkiye maçının biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek.

Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatları, 1750 ve 2000 lira olarak belirlendi.

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