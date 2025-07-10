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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Fatih Erel  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı.

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Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1885-
2İspanya1867-
3Fransa1862-
4İngiltere1813-
5Brezilya1777-
6Portekiz1770+1
7Hollanda1758-1
8Belçika1736-
9Almanya1716+1
10Hırvatistan1707+1
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