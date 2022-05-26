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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi için yarın toplanacak

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı 4 maç için yarın toplanacak.

Ercan Doğan   | 26.05.2022
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi için yarın toplanacak

İstanbul

Aday kadroda yer alan oyuncular, saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, 4 Haziran Cumartesi günü sahasında Faroe Adaları ile oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına ise 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Stefan Kuntz ile bir futbolcu, Faroe Adaları müsabakası öncesinde 3 Haziran Cuma günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını ise aynı gün saat 19.15'te gerçekleştirecek. Basın toplantısı ve idman, Riva'da yapılacak.

Milli takım, Faroe Adaları'nı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda oynayacağı gruptaki ikinci maç için 5 Haziran Pazar günü saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yollarına ait uçakla bu ülkenin başkenti Vilnius'a gidecek.

Teknik Direktör Kuntz ve bir oyuncu, Litvanya müsabakası öncesinde 6 Haziran Pazartesi günü TSİ 17.45'te LFF Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son idmanını ise aynı statta TSİ 18.30'da yapacak. Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda yapacağı müsabaka kapsamında 8 Haziran Çarşamba günü Litvanya'dan bu ülkeye geçecek. Kafileyi taşıyacak uçak, TSİ 13.00'te Vilnius'tan kalkacak.

Teknik direktör Kuntz ve bir futbolcu, maç öncesindeki basın toplantısını TSİ 18.45'te Lüksemburg Stadyumu'nda yapacak. Milliler, son antrenmanını ise TSİ 19.30'da bu statta gerçekleştirecek. Lüksemburg Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Lüksemburg-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te oynanacak.

Gruptaki dördüncü maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Takım, 12 Haziran Pazar günü Lüksemburg'dan Türkiye'ye dönecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).

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