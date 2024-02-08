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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde hedeflerinin grubu lider bitirip A Ligi'ne yükselmek olduğunu söyledi.

Hilmi Sever  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek

Istanbul

Montella, A Milli Futbol Takımının, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleştiği UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda Türkiye'nin karşılaştığı rakiplerle eşleştiklerini belirten İtalyan teknik adam şöyle konuştu:

"Futbolcularımız için tanıdık takımlar olan Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur, Özellikle de iç saha avantajını kullandıklarında. Oldukça yüksek fizik güçleriyle öne çıkan bu takımlar, son yıllarda kendilerini taktiksel anlamda da oldukça geliştirdiler. Yakın zamanda Galler ile Cardiff'te oynadığımız EURO 2024 Eleme maçında bunları gördük. Görüşlerim İzlanda için de geçerlidir. Karadağ, her ne kadar şimdiye kadar büyük turnuvaların finallerine katılamamış olsa da birçok yetenekli oyuncuya sahip bir takım."

UEFA Uluslar Ligi'nin aynı zamanda Dünya Kupası'na açılan bir kapı olduğunun altını çizen Montella, "Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek. Bunun bize 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne katılım için ek bir fırsat sunacağını da unutmamak gerek." ifadelerini kullandı.

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