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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Gruptan birinci çıkabilirsek mutlu olacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacakları maça ilişkin, "Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız." dedi.

Ramazan Kaya  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Gruptan birinci çıkabilirsek mutlu olacağız Fotoğraf: Sercan Küçükşahin /AA

Kayseri

Karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, yarınki maçın önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligde ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkabilmek. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, biz kendi futbolumuza konsantre olarak, istediğimiz futbolu oynayarak da sonucu istediğimiz gibi alacağız. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Yarınki maçla alakalı hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Yarın seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Roma'dan teklif aldığı iddiası

Bir basın mensubunun, İtalya ekiplerinden Roma ile isminin anıldığını hatırlatması üzerine Montella, şunları kaydetti:

"Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana keyif veriyor. Futbolcularımız büyük iş başarıyor ki hoca bile artık spekülasyonlara dahil edilebiliyor. Bir ay önce Premier Lig'den bahsediliyordu, bir ara farklı bir ligden bahsediliyordu. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını dört gözle bekliyor. Bu anları yaşamak da çok keyifli. Şunun da altını çizmek lazım, böyle bir şey olduğunda ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve futbol sorumlumuz olur. O yüzden kendimi yormam hiçbir şekilde."

"Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak"

Geldiği günden itibaren çok özel sonuçlar aldıklarını aktaran Montella, "Futbolcular olmasaydı bunu yapamazdık." dedi.

En büyük gururun da son İzlanda maçındaki ortamları olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "İzlanda maçında kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Benim için gurur verici olmuştu. Bizim takım olarak kimliğimiz var. Her şartta beraberiz. Gelişebilecek bir milli takımımız var. Futbolda hem yükselirsiniz hem aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak." diye konuştu.

"Sakatlıklar hepimizi üzdü"

Sakatlığı bulunan oyunculara da değinen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar da son anda sakatlandı, İrfan da yetişemedi. Ahmed Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar üzücü. Deniz'in sakatlığı da bizi çok üzdü. İlk defa bizimle milli takıma katıldı ve güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Ferdi'nin gidişi de bizi üzdü. Bunlar bizi üzüyor ama planlarda bir değişiklik olmayacak."

Son maçta gururlandığını vurgulayan Montella, "Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçındaki gibi olur. Son maçta gururlandıran tablo vardı. 89. dakikada baskı yapan oyuncumuz vardı ve bu golü getirdi. Aynı kazanma gayretiyle bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir tablo." ifadelerini kullandı.

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