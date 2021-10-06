Dolar
8.89
Euro
10.26
Altın
1,762.61
ETH/USDT
3,583.20
BTC/USDT
54,675.00
BIST 100
1,371.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ercan Çakar   | 06.10.2021
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı
Sağlık Bakanı Koca: İki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur
Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı
ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

Türkiye-Norveç maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı

Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı

Türkiye-Norveç maçı için biletlerin genel satışı başladı

Türkiye-Norveç maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye-Norveç maçının biletleri satışa çıktı