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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Bozhan Memiş  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında gerçekleştirilen antrenmana, seyahat programları sebebiyle dünkü çalışmada yer alamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de katıldı. Bu isimlerin yanı sıra ağrıları sebebiyle dün takımla çalışamayan kaleci Mert Günok da antrenmanda yer aldı. Tedavisi süren Merih Demiral ile ağrıları bulunan Emre Mor idmana katılmadı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra Macaristan müsabakasının taktiği üzerine çalıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Zafer Bahadır Saraç da çalışmayı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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