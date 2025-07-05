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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni TOGG T10F aracı test etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

İstanbul

Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı.

Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan test sürüşünü yaptığı Togg'un yeni modeline ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşünü yaptığı Togg'un T10F modeline ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızınbeğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.

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