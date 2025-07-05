Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.
İstanbul
Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı.
Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan test sürüşünü yaptığı Togg'un yeni modeline ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşünü yaptığı Togg'un T10F modeline ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızınbeğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.
Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2025
Maşallah. Barekallah. @Togg2022 🇹🇷 pic.twitter.com/pL9lCb0Tpw
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.