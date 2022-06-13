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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Ali Korkmaz   | 13.06.2022
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Milli futbolcular, ısınmanın ardından rondo adı verilen dar alan oyunları ve geçiş oyunları üzerine çalıştıktan sonra çift kale taktik antrenmanı ile çalışmasını tamamladı.


Kasığında zorlanma yaşayan Enes Ünal ile arka adalelerinde zorlanma yaşayan Orkun Kökçü ve Eren Elmalı, tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Litvanya maçında Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

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