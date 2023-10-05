Dolar
27.55
Euro
28.98
Altın
1,823.64
ETH/USDT
1,637.80
BTC/USDT
27,686.00
BIST 100
8,388.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacağı bildirildi.

Erbil Başay  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile karşılaşacak

Berlin

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi evindeki son milli maçında, 18 Kasım'da Türkiye'yi ağırlayacağı aktarıldı.

Müsabakanın, EURO 2024'ün finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı ve (TSİ) 22.45'te başlayacağı kaydedildi.

Karşılaşma biletlerinin 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılacağı, DFB Taraftar Kulübü üyelerinin ise biletlerini hemen alabileceği belirtildi.

TFF de duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabaka ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Maçın misafir takım tribün biletlerinin satışına ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.

Federasyonun açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu."

Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarıyla mücadelede "küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması" önerisi
Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı
Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı
Esenboğa Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Benzer haberler

Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı

Edirne'de DSİ, kanalda balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı

Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile karşılaşacak

SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet