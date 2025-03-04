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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile ABD'de karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile ABD'de karşılaşacak

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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