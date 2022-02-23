Dolar
13.80
Euro
15.61
Altın
1,909.25
ETH/USDT
2,695.30
BTC/USDT
38,488.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeseli tanıtım programında konuşuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Serdar Dursun, Eden Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu.

Ali Korkmaz   | 23.02.2022
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu

İzmir

Karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Damnjanovic'in yaptığı ortada Filipovic'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

12. dakika hızlı gelişen Sırbistan atağında Frajtovic'in attığı pasa hareketlenen Damnjanovic, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

37. dakikada sağ kanattan Cankovic'in kullandığı köşe atışında ön taraftaki Damjanovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

41. dakika hızlı gelişen Türkiye atağında Birgül Sadıkoğlu'nun pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Yağmur Uraz'ın ceza sahasına girdikten sonra Damjanovic'e rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

56. dakikada Ilic'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından hakem Deborah Anex penaltı noktasını gösterdi. Atışı 57. dakikada kullanan Ebru Topçu aradaki farkı 2'ye indirdi: 2-3.

65. dakikada Filipovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cankovic'in şutunda top filelerle buluştu: 2-4.

72. dakikada Sırbistan farkı tekrar 3'e çıkardı. Damnjanovic'in pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlak buluşan Filipovic, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-5.

Müsabakayı Sırbistan 5-2 galip tamamladı.

Türkiye gruptaki 6. maçında 3 yenilgisini alırken, 7 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna'nın ikisinden de vazgeçmemiz mümkün değil

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinde şu an müsilaj yoktur

Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: (Rusya'ya) En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilmiş olur

Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: (Rusya'ya) En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilmiş olur
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde ikinci adım

Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde ikinci adım
İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi

İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi