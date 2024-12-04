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Spor, Futbol

1. Lig'de teknik heyetinde değişiklik yapan takım sayısı 12'ye yükseldi

Trendyol 1. Lig'de ilk 14 haftanın ardından 12 takım, teknik heyetinde değişikliğe gitti. Son olarak Ümraniyespor ve Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırırken, 8 takım sezona başladığı çalıştırıcıyla devam ediyor.

Ali Korkmaz  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
1. Lig'de teknik heyetinde değişiklik yapan takım sayısı 12'ye yükseldi

İzmir

Adanaspor, Boluspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından son olarak Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.

Değişiklikler

Teknik direktör değiştiren ekiplerde Boluspor'da Serhat Gülpınar'ın yerine Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan'ın yerine Kenan Koçak, Sakaryaspor'da Suat Kaya'nın yerine Mesut Bakkal, Siltaş Yapı Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine Sedat Ağçay, Amed Sportif Faaliyetler'de Ersun Yanal'ın yerine Servet Çetin, Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri'nin yerine Sait Karafırtınalar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'te Şenol Can'ın yerine David Sassarini, Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı lige Murat Uçkun yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor da daha sonra göreve Adem Büyük'ü getirdi.

Teknik direktör değiştirmeyen 8 takım kaldı

Sezon başında bu yana 8 ekibin teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Ahlatçı Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam geçen sezon olduğu gibi görevlerini sürdürüyor.

Bu isimlerin yanı sıra Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe, Manisa FK'de Çağdaş Çavuş ve Teksüt Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başında olduğu gibi takımların başında yer alıyor.

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