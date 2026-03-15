Dolar
44.20
Euro
50.47
Altın
5,019.97
ETH/USDT
2,139.50
BTC/USDT
72,120.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Can Öcal  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İstanbul

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1

Puan durumu

Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY26204262184464
2.FENERBAHÇE26169157273057
3.TRABZONSPOR26176352292357
4.BEŞİKTAŞ26147547301749
5.GÖZTEPE261110530201043
6.RAMS BAŞAKŞEHİR26126844301442
7.SAMSUNSPOR2681172931-235
8.KOCAELİSPOR2696112327-433
9.GAZİANTEP FK268993542-733
10.ÇAYKUR RİZESPOR2679103236-430
11.CORENDON ALANYASPOR2651382832-428
12.TÜMOSAN KONYASPOR2669113039-927
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2667132836-825
14.KASIMPAŞA2659122236-1424
15.HESAP.COM ANTALYASPOR2666142543-1824
16.İKAS EYÜPSPOR2657141937-1822
17.ZECORNER KAYSERİSPOR26311122048-2820
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2645172446-2217


27. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

NOT: Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet