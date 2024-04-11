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Spor, Futbol

Fenerbahçe teknik direktör Kartal: İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kaybettikleri için üzgün, turu geçmek adına da ümitli olduklarını söyledi.

Bozhan Memiş  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Fenerbahçe teknik direktör Kartal: İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz

Atina

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Yunanistan deplasmanından en azından beraberlik ya da galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

İlk bölümde 2 net pozisyon yakaladıklarını, maçın başından itibaren de oyunu domine ettiklerini söyleyen Kartal, "Ama çok basit goller yedik. Buna rağmen oyundaki planımızı ve disiplini kaybetmedik. Devre arasında 2-0 da olsa goller atarak maçı çevirebileceğimizi, güçlü bir oyunumuz olduğunu konuştuk. 60. dakikada yaptığımız değişikliklerle daha fazla pozisyon ürettik. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, 4-3 bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bazı oyuncuları neden 60'ta oyuna aldığımı sorabilirsiniz. Sağlık ekibi 'En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin.' dedi. Maç maç düşünüp rakibe göre hareket etme düşüncemiz vardı. 3-0'dan sonra risk alarak oyuna dahil ettik oyuncuları. Buna rağmen Jayden ve Becao sakatlandı. Son dönemde bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah sakatlıklar bu akşam bu son olur." açıklamasını yaptı.

Skorun 3-0 olmasına karşın takımına güvendiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"2-0'ken de takımıma güveniyordum. 3-0 da olsa maçı çevirebileceğimize inanıyordum. 3-3 de olabilirdi. Herhangi bir endişeye kapılmadım. Bu maçı en kötü berabere bitirebilirdik, ben aslında buna üzülüyorum. Basit goller yedik. Bu akşam 3-2'ye getirdik ama İstanbul'da daha farklı olacak. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı, 60. dakikadan sonra tempoları düşmeye başladı. Maç başından itibaren önde oyunu tamamıyla domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Olympiakos bugün bize karşı farklı bir taktikle oynadı sahada. Oyuna giren İsmail Yüksek ve Fred'in diğer oyuncularla bütünleşmesiyle sahadaki herkes ortaya karakter koydu. 3-0 kimsenin kabul ettiği bir sonuç değildi ve bunu kabul etmediler, reaksiyon gösterdiler."

Olympiakos'un iyi bir takım olduğunu, ateşli taraftarları olduğunu dile getiren Kartal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz de büyük bir camiayız, büyük bir takımız. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Takımımın nasıl oynadığını, ne yapması gerektiğini ortaya ben koyuyorum. Takımımı savunmak da benim en doğal hakkım. Tabii ki burada Olympiakos iyi plan yaptı, önde baskı kurup 3-0 öne geçtiler. Ama biz de 3-0'dan sonra ortaya koyduğumuz reaksiyonla maçı kazanabilirdik. Maçtan önce Yunanistan kanalının spikeri bana maçın favorisini sorduğunda, favori olmadığını söyledim. Bu kadar sakatlığa rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim. İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz."

Son olarak Michy Batshuayi hakkında konuşan Kartal, bu oyuncunun da en fazla 10 dakika forma giyebilecek durumda olduğunu, riske etmemek için oyuna almadıklarını vurguladı.

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