Euro
9.99
Altın
1,780.07
Dolar
8.54
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Braga takımından 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais'i bir yıllığına kadrosuna kattı.

Mustafa Kurt   | 19.08.2021
Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Antalya

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, aralarına yeni katılan Portekizli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Alanya'ya hoş geldin diyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Novais ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Portekizli orta saha oyuncusu Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonuyla sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Alanyaspor, Braga'dan Joao Novais'i renklerine bağladı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Trabzonspor, Siopis ile anlaştı
Galatasaray Kulübünde Marcao ile ilgili disiplin süreci başlatıldı

Galatasaray Kulübünde Marcao ile ilgili disiplin süreci başlatıldı