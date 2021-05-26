Euro
10.32
Dolar
8.43
BIST 100
1,400.22
Altın
1,904.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Filistin Saldırı Altında

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeli aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.

Hacer Başer   | 26.05.2021
İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeli aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gazze

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu.

Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı.

AA muhabirine konuşan Mahmud'un babası Raid Sabbih, "İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz." dedi.

Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL üç hafta uzatılabilir
Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeli aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeli aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı

BM'den İsrail'e tedavi olması gereken Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarını açması çağrısı

Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor

İsrail, Hizbullah destekçilerinin kutlama yaptığı Lübnan'ın güneyine gaz bombası attı

İsrail, Hizbullah destekçilerinin kutlama yaptığı Lübnan'ın güneyine gaz bombası attı
Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu

Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı