Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,322.32
ETH/USDT
3,497.70
BTC/USDT
64,036.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, EURO 2024

Portekizli milli futbolcu Rafael Leao: Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz'in hücum oyuncusu Rafael Leao, Türkiye'nin çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Hilmi Sever  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Portekizli milli futbolcu Rafael Leao: Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım

DORTMUND

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Leao, "Yarın zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, alanları çok iyi kullanıyorlar. Rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Yarın ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz de savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye’nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuz karşı karşıya geldiğinde çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum. Boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama grupta üçüncü maçımız olduğunu da unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Çekya maçına göre çok daha fazla boş alan bulabiliriz. Oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız adına çok daha uygun bir maç olacağını düşünüyorum." sözlerini kullanan Leao, "Çekya maçı çok zorluydu. İkinci yarıda daha çok topa hakim olduk, top kayıplarımızı azalttık. Rakip inanılmaz mücadele etti. Yarın da 11’de oynar mıyım? Bilmiyorum. İnanılmaz oyunculara sahibiz. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ancak saha içerisinde mücadele etmek istiyorum. Kenarda beklemek oyuncunun tercihi değildir. 11’de oynarsam iyi mücadele edeceğime inanıyorum. Portekiz Milli Takımı gibi önemli oyunculardan oluşan bir takımın parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Leao, "Türkiye'yi çok iyi analiz ettiğinizi söylediniz. En dikkatinizi çeken isimler kimler oldu?" sorusunu, "Hakan Çalhanoğlu’nun kesinlikle bir fark oluşturacağını düşünüyorum. Milan'da birlikte oynadık. İnanılmaz seviyede iyi bir oyuncu. Sadece geride değil, hücum hattında da çok etkili bir oyuncu. Kendisini çok iyi tanıyorum. Barış Alper Yılmaz da inanılmaz hızlı bir oyuncu. Bu iki oyuncunun fark oluşturacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Portekizli futbolcu, Türk taraftarlarla ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Çok zor bir mücadele olacak. Türk halkını da çok iyi biliyoruz. Takımlarına olan sevgisini de Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığını da biliyorum. Ancak Portekiz taraftarının da desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Yarın çok baskı olacağını düşünüyorum. Mental olarak bunu hazırız. Çekya maçından buna deneyimliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Avusturya, Polonya karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Avusturya, Polonya karşısında 3 puanı 3 golle aldı

'Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurmuş'

'Rakibimiz çok güçlü ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Portekiz maçı için bu kez "Beyaz Duvar" çağrısı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Portekiz maçı için bu kez "Beyaz Duvar" çağrısı
Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek devirdi

Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelerek devirdi
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet