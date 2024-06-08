EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"
Müzisyen ve söz yazarı Sefo, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Takım için şarkı hazırladı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Sefo'nun, yeni müzik melodileriyle hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladığı belirtildi.
Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip tarafından beğenilen "Türkiye'm" şarkısının TFF'ye teslim edilmesi sırasında açıklamalarda bulunan Sefo, A Milli Futbol Takımı'na büyük bir heyecanla özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sefo, ay-yıldızlılara EURO 2024'te başarı dileğinde bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hiçbir ücret almadan A Milli Takım'a özel bir şarkı hazırlayan Sefo'ya teşekkür etti. Büyükekşi, sanatçıya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.
TFF YouTube kanalında yayınlanan şarkı, dijital platformlar ile radyo ve televizyondan dinlenebilecek. "Türkiye'm" şarkısının klibi de yakında izleyicilerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.