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Spor, Futbol, EURO 2024

EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"

Müzisyen ve söz yazarı Sefo, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Takım için şarkı hazırladı.

Emre Doğan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Sefo'nun, yeni müzik melodileriyle hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladığı belirtildi.

Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip tarafından beğenilen "Türkiye'm" şarkısının TFF'ye teslim edilmesi sırasında açıklamalarda bulunan Sefo, A Milli Futbol Takımı'na büyük bir heyecanla özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sefo, ay-yıldızlılara EURO 2024'te başarı dileğinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hiçbir ücret almadan A Milli Takım'a özel bir şarkı hazırlayan Sefo'ya teşekkür etti. Büyükekşi, sanatçıya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

TFF YouTube kanalında yayınlanan şarkı, dijital platformlar ile radyo ve televizyondan dinlenebilecek. "Türkiye'm" şarkısının klibi de yakında izleyicilerle buluşacak.

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