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Ekonomi

Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak

Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktaracak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 07.12.2022
Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğe "Veri Paylaşımı" başlıklı madde eklendi.

Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu.

Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek.

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