Dolar
35.21
Euro
36.73
Altın
2,625.99
ETH/USDT
3,392.00
BTC/USDT
96,352.00
BIST 100
10,023.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız.
logo
Ekonomi

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişik yapılmadı

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Zeynep Duyar  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişik yapılmadı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" davasında hakkında tutuklama kararı bulunan sanık İstanbul'da yakalandı
İzmir'de trafik kazasında ölen liseli Yağmur son yolcuğuna uğurlandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 819 organize suç çetesi çökertildi. 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu
İklim değişikliği 2024'te 41 gün daha fazla "tehlikeli sıcak" gün yaşanmasına yol açtı

Benzer haberler

e-Ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

e-Ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişik yapılmadı

Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihi güncellendi

Finansal raporlama yönetmeliğindeki bazı maddelerin yürürlük tarihi güncellendi
Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet