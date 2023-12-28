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Ekonomi

Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları için sağlanan süre uzatımı Resmi Gazete'de

Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının, aralıksız 4 yıl ülkede kalmasına imkan sağlanacak.

Erhan Cihan Ünal  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları için sağlanan süre uzatımı Resmi Gazete'de

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlar ile Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancılara, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan yeniden 730 güne kadar süre verilmesi imkanı getirildi.

Böylece, yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının aralıksız 4 yıl ülkede kalabilmesi mümkün oldu.

Ayrıca bu haktan yararlanarak taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran vatandaşlar, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecek.

Gerekli şartları sağlamadan Türkiye'ye taşıtlarıyla giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yerleşik kişilere tanınan bir aylık süreden, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan gelen kişiler de yaralanabilecek.

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