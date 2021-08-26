Dolar
8.39
Euro
9.87
Altın
1,786.83
ETH/USDT
3,105.80
BTC/USDT
47,003.00
BIST 100
1,458.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 207,1 milyon dolarlık hisse senedi, 211,2 milyon dolarlık DİBS ve 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Murat Aslan   | 26.08.2021
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ağustos ile biten haftada net 207,1 milyon dolarlık hisse senedi, 211,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler geçen hafta 8 Ocak haftasından bu yana en yüksek tutarlı hisse senedi alımını yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ağustos itibarıyla 22 milyar 395,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ağustos'ta 22 milyar 772 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 616,3 milyon dolardan 6 milyar 812,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 226,4 milyon dolardan 229,2 milyon dolara çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı
BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
İran'da son 24 saatte 694 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
Rusya'da 820 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu

AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı