Dolar
9.33
Euro
10.84
Altın
1,777.27
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,428.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da “TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni”nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,55 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,55 yükseldi.

Zeynep Çetinkaya   | 20.10.2021
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,55 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE eylülde, ağustos ayına kıyasla yüzde 1,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,78 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,06, imalatta yüzde 28,96 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 37,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,46, enerjide yüzde 111,85, sermaye malında yüzde 15,35 artış dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,41 azalış, imalatta yüzde 1,59 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,12, enerjide yüzde 4,96, sermaye malında yüzde 1,53 yükseliş, dayanıklı tüketim malında ise yüzde 0,93 azalış olarak kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 10,02, makine ve ekipmanlar yüzde 10,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 11,38 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 111,85, ana metaller yüzde 58,03, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 42,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre de 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,2, metal cevherleri yüzde 1,57, diğer mamul eşyalar yüzde 0,47 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,96, ana metaller yüzde 2,59, motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler yüzde 2,11 ile endeksin en çok arttığı sektörler olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de yapılan araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının gençlerde etkinliğini kanıtladı
Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Bulgaristan’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'yeşil sertifika' zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı

Benzer haberler

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,55 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,55 arttı

Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış

Yağışlar eylülde yıllık bazda yüzde 100'den fazla arttı

İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 4 milyon 79 bin 363 yolcuya hizmet verildi
'Sanayi kenti' Kocaeli'nin ihracatı eylülde zirve yaptı

'Sanayi kenti' Kocaeli'nin ihracatı eylülde zirve yaptı
Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 12 milyon 700 bini aştı

Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 12 milyon 700 bini aştı