Dolar
43.84
Euro
51.59
Altın
5,015.80
ETH/USDT
1,963.90
BTC/USDT
67,891.00
BIST 100
13,899.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt Dışı ÜFE ocakta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 35,12 artış gösterdi.

Arife Yıldız Ünal  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Yurt Dışı ÜFE ocakta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 27,63 yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,322,010,91,021,88
20264,06










YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,753132,46
202635,12










Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal destek iddiasına 19 gözaltı kararı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yurt Dışı ÜFE ocakta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı

Yurt Dışı ÜFE ocakta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı

TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet