Dolar
43.77
Euro
51.67
Altın
4,983.10
ETH/USDT
1,958.00
BTC/USDT
66,660.00
BIST 100
13,879.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yarından itibaren TÜİK Veri Portalı üzerinden erişime açacak.

Seda Tolmaç  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sitesinde konuya ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlandı.

İş istatistikleri hakkındaki Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin toplulaştırılması sonucu hesaplanan 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'nin yarından itibaren TÜİK Veri Portalı (https://veriportali.tuik.gov.tr/) üzerinden erişime açılacağı aktarılan duyuruda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, belirli bir dönemde ülke içerisinde üretimi yapılıp üreticiler tarafından yurt içine satışı gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin fiyat değişimlerini, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin de ülke içerisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını ölçtüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duyuruda, Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'nin ise bu iki endeksin ilgili ağırlıklarla birleştirilmesiyle hesaplandığı ve sanayi sektörlerinin toplam çıktısındaki fiyat değişimini gösterdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanayi üretim endeksi ve sanayi sektörü için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hacim endekslerinin hesabında deflatör olarak kullanılan bu endeksin kamuoyunun kullanımına açılmasıyla, araştırmacıların ve karar alıcıların ekonomik öngörülerine önemli bir girdi oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu endeksin referans aya ilişkin sonuçları, takip eden ayın 20'nci günü saat 16.00'da, ayın 20'sinin resmi tatile denk gelmesi halinde ise takip eden ilk iş günü saat 16.00'da yayımlanacaktır. Verilere, Veri Portalı'nda 'Fiyat İstatistikleri' teması altında yer alan 'Sanayi Üretici Fiyat Endeksleri' kategorisinden erişilebilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözleri temizleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

TÜİK, 2010 temel yıllı Toplam Sanayi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlayacak

Dünyanın "eğlence parkları"na Türk damgası

Türkiye'de yerleşik girişimler, 2024'te yurt dışında 2 bin 706 teşebbüsü kontrol etti

Trafiğe ocakta 144 bin 620 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe ocakta 144 bin 620 aracın kaydı yapıldı
İhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te yıllık yüzde 13, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Aralık 2025'te yıllık yüzde 13, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,2 arttı
Toplam ciro endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 34,7 arttı

Toplam ciro endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 34,7 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet