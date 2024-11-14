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Ekonomi

"Yüreğimde Filistin" konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın tedavüle girecek "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulunun, bölgedeki saldırılara dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak için basıldığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
"Yüreğimde Filistin" konulu anma pulunun tanıtımı gerçekleştirildi

Ankara

PTT Pul Müzesi'nde "Yüreğimde Filistin" konulu anma pulunun basın bilgilendirme toplantısına katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınadığını belirtti.

Uraloğlu, 184 yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin bölgedeki saldırılara dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak için pulun basımını yaptığını söyledi.

Filistin'in haksız bir kuşatmayla "açık hava hapishanesi"ne dönüştürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki Filistin halkına yapılan zulmün yürekleri dağladığını ifade etti.

Uraloğlu, Filistin'in tüm İslam alemi nazarında büyük bir manevi değerinin olduğunu ve ülkenin özgürlüğünün dava niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Geçmişte de kardeştik, bugün ve gelecekte de bu kardeşliğimizin devam edeceğine hiçbir şüphemiz yoktur." diye konuştu.

"Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız"

"Yüreğimde Filistin" konulu anma pullarının, savaş muhabiri ve fotoğrafçı Coşkun Aral'ın çektiği fotoğraflar kullanılarak hazırlandığını hatırlatan Uraloğlu, kamu farkındalığını oluşturması açısından pulları değerli bulduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, yarın tedavüle sunulacak ürünlere dair şu bilgileri paylaştı:

"105 bin tirajlı 1 anma pulu ile 5'er bin tirajlı 3 adet seri numaralı anma pulunu, 7 bin 500 ilk gün zarfı ve bu ürünlerin içerisinde yer aldığı 5 bin pul portföyünü hem tedavüle hem de sizlerin takdirine sunacağız. Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız."

PTT Pul Müzesi'nin 7 ayrı temadan oluşan tematik pulların modern müzecilik anlayışı ile sergilendiği bir kültür merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, buradaki pulların basıldıkları dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerinden izler taşıdığına dikkati çekti.

Uraloğlu, pul basmanın aynı para basmak gibi bir bağımsızlık ve egemenlik alameti olduğunu aktararak, "Pul bayrak gibidir. Osmanlı İmparatorluğu, 1 Ocak 1863'te ilk yapışkan posta pulunu bastı ve 1875 yılında Genel Posta Birliğinin kurucu üyesi oldu. İlk pul dizaynı Türk hükümdarlık amblemi olan tuğraydı. Bu pul, İstanbul matbaasında çizildi ve milletimizin bağımsızlığının yeni bir emaresi olarak tarihteki yerini aldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Asya'da Rusya'dan sonra yapışkan posta pullarını basan ikinci bağımsız ülke oldu." dedi.

Cumhuriyet'in kurulmasıyla postacılık hizmetlerinin çok daha modern bir hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretmeye devam ettiğini hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açıldığı günden bugüne müzemiz 531 bin 901 kişi tarafından ziyaret edildi. Sadece bu yıl 90 bin 604 kişi ziyaret etti. Bu vesileyle pullar sayesinde geçmişten günümüze gerçekleştirilen bu eşsiz tarih yolcuğuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ziyaretlerin ücretsiz olduğunu da özellikle hatırlatmak istiyorum."

"Davamıza sahip çıktığınızı ortaya koyuyor"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına, destekleri ve davalarına sahip çıktıkları için teşekkür ederek, "Filistin ile ilgili pul basmanız, sizin samimiyetinizi, bizim davamıza sahip çıktığınızı ve bize her zaman destek olduğunuzu açık bir şekilde ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de güzel olan her şeyin yıkıldığını anlatan Mustafa, okulların, hastanelerin ve altyapıların zarar aldığını ve bölgenin yaşanmayacak duruma getirildiğini belirtti.

Saldırıların bugün 405. günü olduğuna işaret eden Mustafa, davalarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT ailesi olarak tedavüle sunulan pul ve ilk gün zarfına yönelik, "Ortak değerlere sahip olduğumuz, acı ve sevinçlerini her zaman paylaştığımız Filistin'in uğradığı soykırıma dikkat çekmeyi, Filistin halkının varoluş mücadelesinde onların yanında olduğumuzu tüm dünyaya duyurmayı ve tarihimizin kayıtlarına geçmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin halkına uygulanan zulme sessiz kalmadıklarını belirten Gülten, Filistin'in sesi olmayı vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Mustafa, tedavüle sunulacak pul ve ilk gün zarfı görseline imza attı.

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