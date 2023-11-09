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Ekonomi

Yozgat'ta 5 dekar alanda deneme ekimi yapılan safranın hasadına başlandı

Yozgat'ta emekli banka müdürü, 5 dekar alanda deneme amaçlı ektiği safranı hasat etmeye başladı.

Ömer Ertuğrul  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Yozgat'ta 5 dekar alanda deneme ekimi yapılan safranın hasadına başlandı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Emekli olduktan sonra Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde tarımla uğraşmaya başlayan 54 yaşındaki Arif Tüysüz, geçen yıl 5 dekar alana 80 bin kök safran ekti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla tarlada hasat etkinliği düzenlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Tüysüz, 9 yıldır tarımla uğraştığını, farklı ürünleri denediğini belirterek, "Çörek otuyla başladım, siyah nohut ektim, kuru bezelye denemem oldu. Yerli mercimek ekiyorum. Bir de safran deneyelim dedik ve safran da ektim." dedi.

Tüysüz, safranın bakımın meşakkatli olduğunu anlatarak, "Toprağa ne verirseniz çıkıyor, çıkmaz diye bir şey yok. Yeter ki azimli olun. Safran çok yıllık bir bitki. Geçen sene fazla çıkmadı. Bu yılın bereketi de iyi ama toplamak, safranı ayırmak, biraz zahmetli." diye konuştu.

Safranın kilogramının internette 600 bin liraya kadar satıldığını aktaran Tüysüz, "Safranbolu'da yetiştiği söylenir ama Sorgun'da da yetişiyor. Safran, boya sanayisinde kullanılabiliyor, bir gramı bin litre suyu boyayabiliyor. Yemeklerde, ilaç ve kimya sanayisinde de kullanılabiliyor." dedi.

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