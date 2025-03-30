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Ekonomi

Yıllara sari inşaat işlerinde uygulanan tevkifat oranları yeniden belirlendi

Demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Arife Yıldız Ünal  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Yıllara sari inşaat işlerinde uygulanan tevkifat oranları yeniden belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı bulunan ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu işler dışında kalan diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden mevcut tevkifat oranı (yüzde 5) uygulanmaya devam edilecek.

Düzenlemeyle söz konusu işleri yapanlara yönelik istihkak ödemeleri üzerinden kesilecek vergi oranı da yüzde 1 olarak tespit edildi. ​​​​​​​

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, böylece, gerek tersanecilik sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse Orta Vadeli Program'da öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler arasında yer alan lojistik altyapı ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda gemi inşasıyla raylı sistem ve altyapı inşa işlerindeki finansman yükünün azaltılması, uluslararası rekabetin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi adına, peşin alınan verginin yüzde 80'inden vazgeçilmiş oldu.

Karar, nisan ayı başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

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