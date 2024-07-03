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Ekonomi

Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 6 aylık bölümünde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

Abdulselam Durdak  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Istanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

Yerli üretim yapan markalar ilk 3'te

Ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 71 bin 21 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 65 bin 424 satışla Renault, 44 bin 962 ile de Ford takip etti.

Volkswagen 41 bin 907 satışla dördüncü, Chery 34 bin 501 ile beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları özelinde ele alındığında yılın ilk yarısında en fazla satılan marka 56 bin 960 adetle Renault olurken, onu 43 bin 531 satışla Fiat, 34 bin 501 ile Chery izledi.

Volkswagen 30 bin 680 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 26 bin 440 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

55 markanın yer aldığı ODMD listesinde yılın ilk yarısında, Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda söz konusu dönemde 1127 DS, 511 Porsche, 312 Lexus, 131 Maserati, 37 Jaguar, 19 Bentley, 12 Ferrari, 10 Lamborghini, 8 Aston Martin ve 7 Alpine satıldı.

Togg'un teslimatları yılın ilk yarısında 13 bin 21 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları hazirandaki atakla 3 bin 82 seviyesinde kaydedildi. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ilk yarıda 29 bin 688 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 27 bin 490 ile Fiat, 11 bin 227 ile Volkswagen izledi.

Renault 8 bin 82 satışla dördüncü, Citroen 6 bin 553 adetle beşinci oldu.

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