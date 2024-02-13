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Ekonomi

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Erhan Cihan Ünal  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ankara

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.

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