Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ankara
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.