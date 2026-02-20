Dolar
logo
Ekonomi

Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, "İl bazlı belirlenen, öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor

Ankara

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"nın detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma" vurgusu yapan Kacır, Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını bildirdi.

Kacır, 81 ilde 324 yatırım konusu ile her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi avantajlarına işaret ederek, "Başvuru tarihleri 2 Mart-15 Mayıs 2026. İl bazlı belirlenen, öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na, kimlerin başvurabileceği, hangi sektörler ve yatırım başlıklarının destek kapsamında olduğu, değerlendirme süreci ve uygulama takviminin nasıl işleyeceği gibi soruların yanıtları ile çağrı metni ve başvuru rehberine, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

