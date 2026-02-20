Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, "İl bazlı belirlenen, öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"nın detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma" vurgusu yapan Kacır, Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını bildirdi.
Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye “Topyekûn Kalkınma” 🇹🇷— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 20, 2026
Türkiye’nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren #YerelKalkınmaHamlesi Programı kapsamında “2026 Başvuru Dönemi” başlıyor.
📌 81 ilde 324 yatırım konusu
📌 Her bir… pic.twitter.com/vzvGRcp5Km
Kacır, 81 ilde 324 yatırım konusu ile her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi avantajlarına işaret ederek, "Başvuru tarihleri 2 Mart-15 Mayıs 2026. İl bazlı belirlenen, öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na, kimlerin başvurabileceği, hangi sektörler ve yatırım başlıklarının destek kapsamında olduğu, değerlendirme süreci ve uygulama takviminin nasıl işleyeceği gibi soruların yanıtları ile çağrı metni ve başvuru rehberine, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.